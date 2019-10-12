Николас Виндинг Рефн снимет многосерийный ребут «Маньяка-полицейского» для HBO

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Николасу Виндингу Рефну («Слишком стар, чтобы умереть молодым») понравилось снимать сериалы, поэтому он продолжит. Кинодел выступит шоураннером, режиссёром и исполнительным продюсером «Маньяка-полицейского» — теледаптации одноимённого полнометражного экшен-хоррора 1988 года.

События мини-сериала разворачиваются в Лос-Анджелесе и вовлекают в череду кошмарных происшествий множество персонажей. Город погрузился в хаос, потому что по его улицам расхаживает сумасшедший убийца в форме, и многие гадают, кто же он на самом деле: просто свихнувшийся маньяк или злобная сверхъестественная сила.

За режиссуру помимо Рефна отвечает Джон Хайамс («Нация Z», «Чёрное лето»). Постановщик оригинальной картины Уильям Лустиг входит в команду исполнительных продюсеров. Спонсируют проект американский HBO и французский Canal+.