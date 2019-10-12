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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
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Николас Виндинг Рефн снимет многосерийный ребут «Маньяка-полицейского» для HBO

Николасу Виндингу Рефну («Слишком стар, чтобы умереть молодым») понравилось снимать сериалы, поэтому он продолжит. Кинодел выступит шоураннером, режиссёром и исполнительным продюсером «Маньяка-полицейского» — теледаптации одноимённого полнометражного экшен-хоррора 1988 года.

События мини-сериала разворачиваются в Лос-Анджелесе и вовлекают в череду кошмарных происшествий множество персонажей. Город погрузился в хаос, потому что по его улицам расхаживает сумасшедший убийца в форме, и многие гадают, кто же он на самом деле: просто свихнувшийся маньяк или злобная сверхъестественная сила.

За режиссуру помимо Рефна отвечает Джон Хайамс («Нация Z», «Чёрное лето»). Постановщик оригинальной картины Уильям Лустиг входит в команду исполнительных продюсеров. Спонсируют проект американский HBO и французский Canal+.

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Маньяк-полицейский
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