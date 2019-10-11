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Первоисточник: ew.com Прямая ссылка на новость:
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Сценарий шестого сезона «Острых козырьков» почти готов

Неослабевающий интерес зрительской аудитории и ощутимая поддержка со стороны стримингового гиганта Netflix крайне благотворно сказываются на желании Стивена Найта воплотить свой первоначальный план по «Острым козырькам».

Создатель и сценарист гангстерской драмы в недавней беседе с порталом EW поведал, как обстоят дела с продолжением сериала, недавно представившего на суд аудитории свой пятый сезон о жизни семейства Шелби в непростые 30-е годы XX века.

Я планирую довести историю до сирены, возвещающей о первой воздушной атаке Второй мировой войны. Тогда это будет настоящей историей семьи между двумя войнами, что включает в себя шестой и седьмой сезоны. Я почти завершил сценарий шестого сезона, мы его снимем, а потом я приступлю к седьмому. А уж после, если силы меня не покинут и отклик зрителей будет по-прежнему столь же тёплым, подумаем, как продолжить историю в других форматах.

 
Стивен Найт, трудится не покладая рук

К слову, Найт не исключает вероятности полнометражного продолжения, но пока что, по его словам, никаких конкретных решений в этом вопросе нет.

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Острые козырьки
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