Apple TV+ снимет военный боевик в духе «Тихоокеанского фронта» и «Братьев по оружию»

Знаменитые мини-сериалы HBO «Братья по оружию» (2001) и «Тихоокеанский фронт» (2010) объединяет тематика Второй мировой войны, а ещё тот факт, что оба проекта продюсировал талантливый творческий дуэт режиссёра Стивена Спилберга и актёра Тома Хэнкса. Стриминговый сервис Apple TV+ намерен продолжить эту добрую традицию, заказав съёмки третьего мини-сериала по событиям Второй мировой «Воздушные мастера» (Masters of the Air).

Изначально проект планировался каналом HBO в 2013 году, но, по информации инсайдеров, вещатель отказался от него из-за слишком уж высоких бюджетных затрат — $ 250 млн.

В основу военного экшена ляжет документальный роман Дональда Л. Миллера Masters of the Air: America's Bomber Boys Who Fought the Air War Against Nazi Germany о воздушных боях Второй мировой глазами бойцов 8-й воздушной армии США, известной как «Могучая восьмёрка».

Сценарий напишет автор «Братьев по оружию» Джон Орлофф; он же числится исполнительным продюсером наряду с Хэнксом, Спилбергом и Грэмом Йостом («Правосудие»). Производством будет заниматься недавно созданная Apple собственная студия Masters, для которой этот проект станет первым.