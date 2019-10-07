Джордж Мартин считает, что до правильного завершения «Игре престолов» не хватило пяти сезонов

Восьмой сезон «Игры престолов», волею шоураннеров ставший для сериала заключительным, многих сбил с столку, разочаровал и разозлил своей скомканностью и поспешностью. Наконец-то и отец вселенной Льда и Пламени сказал об этом напрямую.

В интервью журналу Fast Company Джордж Мартин признался, что до адекватного финала проект откровенно не дотянул, а ещё, отвечая на вопрос о неизбежных потерях при переносе истории со страниц на экран, упомянул о пресловутых творческих разногласиях.

Это может быть травмирующим, потому что иногда их видение не совпадает с твоим, и у вас случаются хорошо знакомые творческие разногласия, которые ведут ко множеству конфликтов. Финальный сезон не был до конца верен первоисточнику. В противном случае сериалу стоило бы идти ещё пять сезонов. Джордж Мартин, уже не скрывает

Впрочем, Мартин ещё до премьеры сетовал на то, что «Игра престолов» завершается слишком рано и что для грамотной концовки ей стоило задержаться в эфире ещё хотя бы на парочку лет.