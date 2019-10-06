Телеовощи. Выпуск 304: Самые прогрессивные и смешные

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Содержание
Оценки эпизодов
|00:25 —
|Благодарим наших спонсоров
|02:05 —
|Новости
|55:04 —
|«Калейдоскоп ужасов» (Creepshow) — 1x01 (премьера)
|01:06:51 —
|«Зло» (Evil) — 1x01 (премьера)
|01:21:15 —
|«Совершенная гармония» (Perfect Harmony) — 1x01 (премьера)
|01:27:10 —
|«Солнечная сторона» (Sunnyside) — 1x01 (премьера)
|01:33:46 —
|«Единорог» (The Unicorn) — 1x01 (премьера)
|01:36:34 —
|«Второй шанс Кэрол» (Carol’s Second Act) — 1x01 (премьера)
|01:38:02 —
|«Крёстный отец Гарлема» (Godfather of Harlem) — 1x01 (премьера)
|01:42:11 —
|«Почти семья» (Almost Family) — 1x01 (премьера)
|01:43:35 —
|«Политик» (The Politician) — 1x01 (премьера)
|01:48:24 —
|«Робоцып» — 10x01—02 (премьера сезона)
|01:52:45 —
|«Новобранец» — 2x01 (премьера сезона)
|01:59:16 —
|«Хорошее место» — 4x01 (премьера сезона)
|02:03:08 —
|«Булл» — 4x01—02
|02:19:39 —
|«Захват» — 1x05
|02:29:09 —
|«Южный Парк» — 23x02
|02:33:29 —
|«Игроки» — 5x06
|02:36:47 —
|«Невероятное» — 1x02—08 (финал сериала)
|02:41:34 —
|«Вавилон 5» — 1x10 (впечатления Юры)
|02:48:26 —
|«Одинокие сердца» — 1x02
|02:55:22 —
|«Психопаспорт» — 1x22 (финал сезона, впечатления Ларисы и Юры)
|03:06:50 —
|«Аватар: Легенда об Аанге» — 2x20 (финал сезона,впечатления Льва)
|03:17:11 —
|«Лексс» — 2x09 (впечатления Юры и Льва)
|03:25:52 —
|«Семнадцать мгновений весны» — 1x07 (впечатления Ларисы)
|03:51:05 —
|«Теория Большого взрыва» — 1x06 (впечатления Михаила)
|03:58:31 —
|Благодарим наших спонсоров
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