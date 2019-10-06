Новые сериалы 7–13 октября

Сериальная неделя отметится всего двумя многосерийными проектами. Телеканал The CW представит на суд зрителей свою версию истории о знаменитой юной сыщице Нэнси Дрю, а канал Adult Swim покажет первый сезон нового творения мастера анимации Дженнди Тартаковски под названием «Первобытный человек».
Понедельник, 7 октября
анимация, драма, экшен, приключения
В ролях Аарон Лапланте
В центре приключенческой экшен-драмы о доисторических временах — пещерный человек на заре эволюции и динозавр на грани вымирания. Необычная дружба, родившаяся из общей трагедии, является единственной надеждой на выживание в жестоком первобытном мире.
драма
В ролях Карима Уэстбрук, Грета Онейогоу, Моне Мазур, Саманта Логан, Тэй Диггс, Коди Кристиан
Создатель Эйприл Блэр
Спортивная драма, основанная на реальной жизни профессионального игрока в бейсбол Спенсера Пейсингера
драма, боевик, фантастика
В ролях Кресс Уильямс, Чайна Энн Макклейн, Кристин Адамс, Нафесса Уильямс, Грегг Генри, Скай П. Маршалл
Создатель Мара Брок Акил, Салим Акил
Это история о Джефферсоне Пирсе, решившем покончить с подвигами в образе Чёрной молнии. Однако отречься от своего предназначения ему не дадут маниакально добивающаяся правосудия дочь и одарённый студент, завербованный в местную банду.
Вторник, 8 октября
фантастика, боевик, приключения, драма
В ролях Грант Гастин, Джесси Л. Мартин, Том Кавана, Кендис Паттон, Рик Госнетт, Даниэль Панабэйкер
Создатель Грег Берланти
Захватывающая и невероятная история молодого учёного Барри Аллена начинается с момента, когда вследствие несчастного случая он обретает силу сверхскорости, что превращает его в самого быстрого человека, когда-либо жившего на нашей планете.
Среда, 9 октября
детектив, драма
В ролях Кеннеди Макманн, Шинед Карри, Альвина Огест, Уилл Чилтон, Курт Лонг, Райли Смит
Создатель Джош Шварц
Сериал повествует о 18-летней Нэнси Дрю, планировавшей после летних каникул покинуть малую родину и поступить в колледж, но остаться дома по крайней мере ещё на год её заставила семейная трагедия, а позже Нэнси вляпалась в расследование окружённого страшными тайнами убийства.
драма
В ролях Эшли Мюррей, Камила Мендес, Коул Спроус, Кей Джей Апа, Лили Рейнхарт, Люк Перри
Создатель Роберто Агирре-Сакаса
Адаптация серии популярных комиксов «Арчи». История о жизни и приключениях никогда не унывающего подростка Арчи Эндрюса, а также Бэтти Купер, Вероники Лодж и их друзей из Ривердейла. Действие разворачивается в современном мире, а главные герои решают исследовать сокрытую от посторонних сторону жизни маленького мирного городка со всеми его странностями и тёмными тайнами, прячущимися за праздничным фасадом.
Четверг, 10 октября
драма, мистика
В ролях Даниэль Роуз Расселл, Мэттью Дэвис, Кайли Брайант, Дженни Бойд, Ария Шахгасеми, Пейтон Алекс Смит
Создатель Джули Плек
Подростковая мистическая драма повествует о выпускниках школы Аларика Зальцмана и Кэролайн Форбс для детей со сверхспособностями — вампиров, оборотней и ведьм.
драма, триллер, мистика
В ролях Джаред Падалеки, Дженсен Эклс, Джеффри Дин Морган, Джим Бивер, Саманта Феррис, Кэти Кэссиди
Создатель Эрик Крипке
История о непрекращающихся приключениях родных братьев Сэма и Дина Винчестеров, чья жизнь полна опасностей. Колеся по США на Chevrolet Impala 1967 года, братья разгадывают тайны паранормальных явлений, сражаются с призраками и демонами, а также вынуждены пару-тройку раз умереть.
Пятница, 11 октября
драма, комедия, мистика
В ролях Мадлен Манток, Мелони Диас, Сара Джеффри, Чарльз Гиллеспи, Эллен Тамаки, Руперт Эванс
Создатель Дженни Снайдер Урман
События перезапуска происходят в современном мире. Три сестры однажды выясняют, что они могущественные ведьмы, у которых полно всяких сверхважных обязанностей и, главное, врагов. Воевать отважные родственницы будут с порождениями тьмы и патриархатом, попутно стремясь наладить родственные связи, основательно пострадавшие после трагической гибели их матери.
комедия
В ролях Дебби Райан, Даллас Робертс, Алисса Милано, Кристофер Горэм, Эринн Уэстбрук, Майкл Провост
Создатель Лорен Гассис
Это история о толстушке Пэтти, страдающей от насмешек сверстников. Но благодаря несчастному случаю удосужившись похудеть, Пэтти превращается в красотку, вознамерившуюся отомстить бывшим обидчикам.
драма, семейный, мелодрама
В ролях Грант Шоу, Джеймс Маккей, Натали Келли, Рафаэль де ла Фуэнте, Роберт Кристофер Райли, Сэм Адегок
Создатель Салли Патрик, Стефани Сэвидж, Джош Шварц
Современный перезапуск популярной мыльной оперы 80-х. В центре сюжета — две богатейшие американские семьи Кэррингтоны и Колби, воюющие друг с другом за влияние, наследство и будущее собственных детей.
Воскресенье, 13 октября
драма
В ролях Брайан Кокс, Джереми Стронг, Киран Калкин, Сара Снук, Николас Браун, Мэттью Макфейден
Второй сезон семейной драмы завершится десятой серией This Is Not For Tears. В августе кабельный канал HBO продлил сериал на третий сезон.
комедия
В ролях Дэнни Макбрайд, Джон Гудман, Адам Дивайн, Эди Паттерсон, Кэссиди Фриман, Дермот Малруни
Создатель Дэнни Макбрайд
Девятый эпизод завершит первый сезон авторской комедии Дэнни Макбрайда Better is the End of a Thing Than Its Beginning. В сентябре кабельный канал HBO обеспечил проекту второй сезон.