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Новые сериалы 7–13 октября

Сериальная неделя отметится всего двумя многосерийными проектами. Телеканал The CW представит на суд зрителей свою версию истории о знаменитой юной сыщице Нэнси Дрю, а канал Adult Swim покажет первый сезон нового творения мастера анимации Дженнди Тартаковски под названием «Первобытный человек».

Понедельник, 7 октября

 
Премьера+
Adult Swim
Первобытный человек Primal

анимация, драма, экшен, приключения

В ролях Аарон Лапланте

В центре приключенческой экшен-драмы о доисторических временах — пещерный человек на заре эволюции и динозавр на грани вымирания. Необычная дружба, родившаяся из общей трагедии, является единственной надеждой на выживание в жестоком первобытном мире.

Видео

 
Сезон2
The CW
Всеамериканский All American

драма

В ролях Карима Уэстбрук, Грета Онейогоу, Моне Мазур, Саманта Логан, Тэй Диггс, Коди Кристиан

Создатель Эйприл Блэр

Спортивная драма, основанная на реальной жизни профессионального игрока в бейсбол Спенсера Пейсингера

 
Сезон3
The CW
Чёрная молния Black Lightning

драма, боевик, фантастика

В ролях Кресс Уильямс, Чайна Энн Макклейн, Кристин Адамс, Нафесса Уильямс, Грегг Генри, Скай П. Маршалл

Создатель Мара Брок Акил, Салим Акил

Это история о Джефферсоне Пирсе, решившем покончить с подвигами в образе Чёрной молнии. Однако отречься от своего предназначения ему не дадут маниакально добивающаяся правосудия дочь и одарённый студент, завербованный в местную банду.

Видео

Вторник, 8 октября

 
Сезон6
The CW
Флэш The Flash

фантастика, боевик, приключения, драма

В ролях Грант Гастин, Джесси Л. Мартин, Том Кавана, Кендис Паттон, Рик Госнетт, Даниэль Панабэйкер

Создатель Грег Берланти

Захватывающая и невероятная история молодого учёного Барри Аллена начинается с момента, когда вследствие несчастного случая он обретает силу сверхскорости, что превращает его в самого быстрого человека, когда-либо жившего на нашей планете.

Видео

Среда, 9 октября

 
Премьера+
The CW
Нэнси Дрю Nancy Drew

детектив, драма

В ролях Кеннеди Макманн, Шинед Карри, Альвина Огест, Уилл Чилтон, Курт Лонг, Райли Смит

Создатель Джош Шварц

Сериал повествует о 18-летней Нэнси Дрю, планировавшей после летних каникул покинуть малую родину и поступить в колледж, но остаться дома по крайней мере ещё на год её заставила семейная трагедия, а позже Нэнси вляпалась в расследование окружённого страшными тайнами убийства.

Видео

 
Сезон4
The CW
Ривердейл Riverdale

драма

В ролях Эшли Мюррей, Камила Мендес, Коул Спроус, Кей Джей Апа, Лили Рейнхарт, Люк Перри

Создатель Роберто Агирре-Сакаса

Адаптация серии популярных комиксов «Арчи». История о жизни и приключениях никогда не унывающего подростка Арчи Эндрюса, а также Бэтти Купер, Вероники Лодж и их друзей из Ривердейла. Действие разворачивается в современном мире, а главные герои решают исследовать сокрытую от посторонних сторону жизни маленького мирного городка со всеми его странностями и тёмными тайнами, прячущимися за праздничным фасадом.

Видео

Четверг, 10 октября

 
Сезон2
The CW
Наследие Legacies

драма, мистика

В ролях Даниэль Роуз Расселл, Мэттью Дэвис, Кайли Брайант, Дженни Бойд, Ария Шахгасеми, Пейтон Алекс Смит

Создатель Джули Плек

Подростковая мистическая драма повествует о выпускниках школы Аларика Зальцмана и Кэролайн Форбс для детей со сверхспособностями — вампиров, оборотней и ведьм.

Видео

 
Сезон15
The CW
Сверхъестественное Supernatural

драма, триллер, мистика

В ролях Джаред Падалеки, Дженсен Эклс, Джеффри Дин Морган, Джим Бивер, Саманта Феррис, Кэти Кэссиди

Создатель Эрик Крипке

История о непрекращающихся приключениях родных братьев Сэма и Дина Винчестеров, чья жизнь полна опасностей. Колеся по США на Chevrolet Impala 1967 года, братья разгадывают тайны паранормальных явлений, сражаются с призраками и демонами, а также вынуждены пару-тройку раз умереть.

Видео

Пятница, 11 октября

 
Сезон2
The CW
Зачарованные Charmed

драма, комедия, мистика

В ролях Мадлен Манток, Мелони Диас, Сара Джеффри, Чарльз Гиллеспи, Эллен Тамаки, Руперт Эванс

Создатель Дженни Снайдер Урман

События перезапуска происходят в современном мире. Три сестры однажды выясняют, что они могущественные ведьмы, у которых полно всяких сверхважных обязанностей и, главное, врагов. Воевать отважные родственницы будут с порождениями тьмы и патриархатом, попутно стремясь наладить родственные связи, основательно пострадавшие после трагической гибели их матери.

Видео

 
Сезон2
Netflix
Ненасытная Insatiable

комедия

В ролях Дебби Райан, Даллас Робертс, Алисса Милано, Кристофер Горэм, Эринн Уэстбрук, Майкл Провост

Создатель Лорен Гассис

Это история о толстушке Пэтти, страдающей от насмешек сверстников. Но благодаря несчастному случаю удосужившись похудеть, Пэтти превращается в красотку, вознамерившуюся отомстить бывшим обидчикам.

Видео

 
Сезон3
The CW
Династия Dynasty

драма, семейный, мелодрама

В ролях Грант Шоу, Джеймс Маккей, Натали Келли, Рафаэль де ла Фуэнте, Роберт Кристофер Райли, Сэм Адегок

Создатель Салли Патрик, Стефани Сэвидж, Джош Шварц

Современный перезапуск популярной мыльной оперы 80-х. В центре сюжета — две богатейшие американские семьи Кэррингтоны и Колби, воюющие друг с другом за влияние, наследство и будущее собственных детей.

Воскресенье, 13 октября

 
Конец сезона2
HBO
Наследники Succession

драма

В ролях Брайан Кокс, Джереми Стронг, Киран Калкин, Сара Снук, Николас Браун, Мэттью Макфейден

Второй сезон семейной драмы завершится десятой серией This Is Not For Tears. В августе кабельный канал HBO продлил сериал на третий сезон.

Видео

 
Конец сезона1
HBO
Праведные Джемстоуны The Righteous Gemstones

комедия

В ролях Дэнни Макбрайд, Джон Гудман, Адам Дивайн, Эди Паттерсон, Кэссиди Фриман, Дермот Малруни

Создатель Дэнни Макбрайд

Девятый эпизод завершит первый сезон авторской комедии Дэнни Макбрайда Better is the End of a Thing Than Its Beginning. В сентябре кабельный канал HBO обеспечил проекту второй сезон.

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8 Вт21:45ЕВА (трансляция)
9 СрНоль кадров в секунду (аудио)
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