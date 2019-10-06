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Первый трейлер безымянной подростковой драмы по вселенной «Ходячих мертвецов»

У второго спин-оффа «Ходячих мертвецов» от кабельного канала AMC до сих пор нет названия, но зато уже появился трейлер, благодаря которому можно без особого труда определить целевую аудиторию сериала.

10-серийная драма, события которой разворачиваются спустя десять лет после начала зомби-апокалипсиса, повествует о первом поколении людей, выросших после эпидемии. Группа подростков, проживающих в защищённой и охраняемой коммуне, решает попутешествовать за её пределами и пережить бесценный опыт общения с медлительными обитателями внешнего мира.

В сериале снимаются Аннет Махендру, Алайя Ройял, Алекса Мансур, Николас Канту, Хэл Кампстон и Нико Торторелла. Шоураннером и сосценаристом проекта числится Мэтт Негрете. Режиссирует Джордан Вот-Робертс («Конг: Остров черепа»). Съёмки ещё идут, а премьеру обещают следующей весной.

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