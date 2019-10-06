«Беглецы» — тизер третьего сезона с Элизабет Хёрли в образе Морганы

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Потоковый сервис Hulu выкатил тизер третьего сезона «Беглецов». Ролик позволяет вдоволь налюбоваться могущественной злодейкой-волшебницей Морганой Ле Фэй в исполнении Элизабет Хёрли, а также напоминает, что зрителей ждёт эпизод-кроссовер с участием Тайрона Джонсона (Обри Джозеф) и Тэнди Боуэн (Оливия Холт) из «Плаща и Кинжала».

10-серийное продолжение поведает о том, что собираются предпринять главные герои, наконец-то узнавшие, почему их родители приняли сторону зла. Но и помимо этого у подростков со сверхспособностями будет хватать проблем и неприятностей.

В сериале снимаются Рензи Фелиз, Лирика Окано, Вирджиния Гарднер, Ариэла Барер, Грегг Салкин, Аллегра Акоста, Энни Вершинг, Райан Сэндс, Энджел Паркер, Эвер Кэррадайн и Джеймс Марстерс. Создателями, сценаристами и шоураннерами остаются Джош Шварц и Стефани Сэвидж.

Продолжение супергеройской драмы по одноимённому комиксу Marvel выйдет 13 декабря.