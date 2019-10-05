«Сверхъестественное» — проделанный путь в ностальгическом трейлере финального сезона

10 октября «Сверхъестественное» заходит на последний, 35-й сезон и не устаёт напоминать об этом всем своим зрителям — и счастливым, и огорчённым, и тем, кто бросил после пятого.

Оглядываясь назад в новом трейлере, неубиваемые (пока) Сэм и Дин Винчестеры вспоминают всех, с кем пришлось иметь дело: людей и монстров, ангелов и демонов, Бога и Дьявола, девушек и машины, классический рок и, конечно, семью.

К своим ролям в последний раз вернутся Джаред Падалеки, Дженсен Эклз, Миша Коллинз и Детка.

А Knocking On Heaven's Door недвусмысленно намекает на развязку.