«Бэтвумен» — эксклюзивный промо-ролик о готэмской защитнице

До премьеры лесбийской супергероики «Бэтвумен» от Кэролайн Дрис и Грега Берланти остаётся всего ничего, но телеканал The CW успевает швырнуть в зрителей ещё один ролик — эксклюзивное промо, в очередной раз заостряющее внимание на том факте, что Бэтвумен и Бэтмен далеко не одно и то же. И это чистая правда, учитывая что Бэтмену не приходилось красть чужой костюм и перекраивать его под собственные нужды.

Кейт Кейн в исполнении Руби Роуз обзаведётся альтер эго и примется защищать многострадальный Готэм от расплодившихся в нём злодеев с 6 октября.