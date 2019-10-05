Актриса из «Властелина колец» считает, что в сериале-приквеле должна появится женщина-Гэндальф

Покуда Amazon активно занят разработкой своего будущего флагмана — крупнобюджетного фэнтези-эпика по вселенной «Властелина колец», одни гадают, как будет выглядеть проект, а другие готовы помочь ему приобрести желанную форму.

К примеру, новозеландская актриса Робин Малкольм, сыгравшая эпизодическую роль во втором фильме кинотрилогии «Две крепости» в интервью местному изданию Stuff заявила, что самое время Гэндальфу сменить пол. Мол, книжная трилогия, а вместе с ней и фильмы Питера Джексона, и без того переполнены мужскими персонажами, дамы там в обидном меньшинстве.

Все эти древние легенды и волшебные истории основаны на патриархальном строе. Почему не взглянуть на магию матриархального мира, где источниками этой самой магии являются женщины? Робин Малкольм, подаёт идею

К слову, Малкольм даже составила список наиболее подходящих, по её мнению, кандидаток на роль и опубликовала его в своём инстаграме. Среди прочих в роли могущественного Митрандира актриса видит Вупи Голдберг, Мишель Фэйрли, Элфри Вудард, Энн Огбомо и Джуди Денч.

Учитывая, что сериал по фэнтези-эпопее расскажет предысторию основного сюжета «Властелина колец», а Гэндальф не появляется в Средиземье до Третьей эпохи, приходится только гадать, что могло заставить великого волшебника провести магическую операцию по смене пола.