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Актриса из «Властелина колец» считает, что в сериале-приквеле должна появится женщина-Гэндальф

Покуда Amazon активно занят разработкой своего будущего флагмана — крупнобюджетного фэнтези-эпика по вселенной «Властелина колец», одни гадают, как будет выглядеть проект, а другие готовы помочь ему приобрести желанную форму.

К примеру, новозеландская актриса Робин Малкольм, сыгравшая эпизодическую роль во втором фильме кинотрилогии «Две крепости» в интервью местному изданию Stuff заявила, что самое время Гэндальфу сменить пол. Мол, книжная трилогия, а вместе с ней и фильмы Питера Джексона, и без того переполнены мужскими персонажами, дамы там в обидном меньшинстве.

Все эти древние легенды и волшебные истории основаны на патриархальном строе. Почему не взглянуть на магию матриархального мира, где источниками этой самой магии являются женщины?

 
Робин Малкольм, подаёт идею

К слову, Малкольм даже составила список наиболее подходящих, по её мнению, кандидаток на роль и опубликовала его в своём инстаграме. Среди прочих в роли могущественного Митрандира актриса видит Вупи Голдберг, Мишель Фэйрли, Элфри Вудард, Энн Огбомо и Джуди Денч.

Учитывая, что сериал по фэнтези-эпопее расскажет предысторию основного сюжета «Властелина колец», а Гэндальф не появляется в Средиземье до Третьей эпохи, приходится только гадать, что могло заставить великого волшебника провести магическую операцию по смене пола.

21 Обсудить
 
Крапива
Лучший комментарий
+36

А не пошла бы эта барышня на хуй.
Заебали уже. Пишите свои сказки и пусть там будут везде женщины! Не трогайте классику, бляди!
Простите, бомбануло.
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