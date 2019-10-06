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«Звёздный путь: Пикар» — трейлер космической драмы с датой выхода

Потоковый сервис CBS All Access выкатил свежий трейлер космодрамы «Звёздный путь: Пикар» и снабдил его официальной датой выхода. Премьера сериала состоится 24 января.

Продолжение истории Жан-Люка Пикара (Патрик Стюарт) связано с разрушением Ромуланской империи, сильно повлиявшим на дальнейшую жизнь капитана. Фантастическая драма сосредоточит внимание на личности главного героя, у которого впереди ещё немало испытаний. В новой миссии, выпавшей на долю отошедшего от дел Пикара, присоединятся его старые знакомые по «Следующему поколению» в исполнении Брента Спайнера, Марины Сиртис, Джонатан Фрейкс и Джонатана Дель Арко.

Проектом руководит шоураннер Майкл Шейбон («Джон Картер»). Фрейкс также значится одним из режиссёров проекта. В основном актёрском составе значатся Элисон Пилл, Гарри Тредэвэй, Иза Брионес, Сантьяго Кабрера, Мишель Хёрд, Эван Эвагора и Джери Райан из «Звёздного пути: Вояджера».

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