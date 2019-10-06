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«Пространство» — свежий тизер четвёртого сезона космической фантастики

Стриминговый сервис Amazon выпустил тизер четвёртого сезона эпической космофантастики «Пространство». 10-серийное продолжение выходит 13 декабря.

После создания Протомолекулой в нашей Солнечной системе кольцевых врат люди получили доступ к тысячам планет земного типа, что привело к гонке за земли между Землёй, Марсом и Поясом. Экипаж «Росинанта» прибывает с миссией на одну из таких планет, богатую полезными ископаемыми и усеянную руинами, оставшимися от давно погибшей внеземной цивилизации. Конкуренты, увлечённые колонизацией Илуса, ничего не знают об этом новом мире и об опасностях, которые их подстерегают.

В сериале Нарена Шанкара, Марка Фергуса и Хоука Остби снимаются Стивен Стрейт, Доминик Типпер, Кэс Анвар, Томас Джейн, Шохре Агдашлу, Уэс Чэтэм, Фрэнки Адамс, Чад Л. Коулмэн, Дэвид Стрэтэйрн, Шон Дойл, Кара Ги, Бёрн Горман и другие.

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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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