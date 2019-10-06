«Разработчики» — тизер и кадры из технотриллера Алекса Гарланда

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Кабельный канал FX показал первый короткий тизер и два свежих кадра из научно-фантастического триллера «Разработчики» от сценариста-режиссёра Алекса Гарленда («Из машины», «Аннигиляция»). Датой выхода восьмисерийный мини-сериал пока не обзавёлся, но уже известно, что премьера состоится следующей весной.

Молодой инженер-программист Лили (Соноя Мидзуно) расследует деятельность научно-исследовательского отдела своих нанимателей — сверхсовременного техногиганта. Девушка убеждена, что именно её работодатели каким-то образом замешаны в исчезновении её бойфренда.

В сериале также снимаются Ник Офферман, Джин Ха, Зак Гренье, Стивен Хендерсон, Кэйли Спэни и Элисон Пилл. Гарленд снял все восемь эпизодов по собственному сценарию, а также выступает исполнительным продюсером проекта. Производство контролирует FX Productions.

Кадры: