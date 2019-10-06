«Затерянные в космосе» — трейлер космического эпика с датой выхода второго сезона

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер второго сезона фантастического сериала «Затерянные в космосе» и заодно сообщил дату его возвращения. Продолжение эпичных, судя по ролику, приключений Робинсонов выйдет под Рождество, 24 декабря.

Научно-фантастическая драма рассказывает о семье Робинсонов, отправившихся в космическое путешествие на другую планету. По вине обстоятельств их космический корабль оказывается слишком далеко от места назначения, и экипажу придётся пережить множество опаснейших приключений, чтобы спастись и сохранить семью перед лицом испытаний.

В сериале снимаются Тоби Стивенс, Молли Паркер, Тейлор Расселл, Паркер Поузи, Максвелл Дженкинс, Игнасио Серричио и другие. Шоураннером выступает Зак Эстрин («Побег»), а сценаристами — Мэтт Сазама и Бёрк Шарплесс. Производством занимается Legendary TV.