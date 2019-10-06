Новости сериалов — лучшее за неделю

Актриса из «Властелина колец» считает, что в сериале-приквеле должна появиться женщина-Гэндальф — и даже подготовила список дам, достойных воплотить его на экране.

В мультсериале «Звёздные войны: Сопротивление» появилась первая гейская пара франчайза — да ещё и межвидовая, что, конечно, дополнительный плюс.

«Тёмные начала» — новый трейлер экранизации знаменитого фэнтези Филипа Пулмана — ролик успешно демонстрирует впечатляющий размах действа.

Netflix официально продлил «Очень странные дела» на четвёртый сезон — и уже традиционно сопроводил своё решение видеоанонсом продолжения.

Тизер «Войны миров» по версии FOX — а теперь современная интерпретация классической истории про агрессивных инопланетян.

Режиссёр «Призрака в доспехах» снимет экранизацию «Академии» Айзека Азимова — к съёмкам приступят в начале ноября.

«Прислуга» — тизер триллера М. Найта Шьямалана с датой выхода — Apple TV+ продолжает запугивать зрителей кукольными младенцами.