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«Прислуга» — тизер триллера М. Найта Шьямалана с датой выхода

Стриминговый сервис Apple TV+ опубликовал свежий полуминутный тизер психологического триллера М. Найта Шьямалана «Прислуга» и заодно сообщил дату премьеры — первую из десяти серий первого сезона подписчики цифровой платформы смогут посмотреть 28 ноября.

Триллер повествует о скорбящей супружеской паре из Филадельфии. Шон и Дороти Тёрнеры недавно пережили неописуемую трагедию, потеряв своего годовалого малыша, и пытается справиться с горечью утраты не совсем обычным образом. В рамках особой терапии супруги держат в доме куклу, с которой обращаются, как с живым младенцем. В итоге Дороти до того погружается в иллюзию, что нанимает для куклы няню.

Главные роли играют Тоби Кеббелл, Лорен Эмброуз, Руперт Гринт и Нелл Тайгер Фри. Сценарий написал Тони Басгэллоп («24 часа: Проживи ещё день»). Шьямалан снял первый эпизод и на пару с Басгэллопом выступает исполнительным продюсером сериала.

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Видео Прислуга
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