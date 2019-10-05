«Метод Комински» — трейлер второго сезона стариковской комедии с Майклом Дугласом и Аланом Аркином

Потоковый сервис Netflix выпустил трейлер второго сезона комедии «Метод Комински». Восьмисерийное продолжение выходит, на радость зрителям, 25 октября.

Наполненная забавными и драматическими моментами история повествует о многолетней дружбе знаменитого голливудского преподавателя актёрского мастерства Сэнди Комински (Майкл Дуглас), в прошлом пережившего яркий, но короткий миг славы, и его многострадального, недавно овдовевшего агента Нормана Ньюлэндера (Алан Аркин). Друзья частенько спорят и ссорятся, но прекрасно понимают, что ближе и дороже друг друга у них никого нет.

Сценарием по-прежнему занимается создатель сериала Чак Лорри («Теория Большого взрыва»); он же числится исполнительным продюсером проекта наряду с Дугласом и Аланом Хиггинсом. Производство курируют Warner Bros. TV и Chuck Lorre Prods.