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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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«Метод Комински» — трейлер второго сезона стариковской комедии с Майклом Дугласом и Аланом Аркином

Потоковый сервис Netflix выпустил трейлер второго сезона комедии «Метод Комински». Восьмисерийное продолжение выходит, на радость зрителям, 25 октября.

Наполненная забавными и драматическими моментами история повествует о многолетней дружбе знаменитого голливудского преподавателя актёрского мастерства Сэнди Комински (Майкл Дуглас), в прошлом пережившего яркий, но короткий миг славы, и его многострадального, недавно овдовевшего агента Нормана Ньюлэндера (Алан Аркин). Друзья частенько спорят и ссорятся, но прекрасно понимают, что ближе и дороже друг друга у них никого нет.

Сценарием по-прежнему занимается создатель сериала Чак Лорри («Теория Большого взрыва»); он же числится исполнительным продюсером проекта наряду с Дугласом и Аланом Хиггинсом. Производство курируют Warner Bros. TV и Chuck Lorre Prods.

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Видео Метод Комински
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