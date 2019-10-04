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Disney запретила рекламу Netflix на своих телевизионных каналах

Война потоковых платформ переходит в активную фазу — чувствительный удар получил сервис Netflix. Компания Disney, где окопались любители семейных ценностей и акулы капитализма, запретила рекламу нетфликсовских фильмов и сериалов на подконтрольных структурах — телевизионных каналах ABC, FX и Freeform. Только спортивный канал ESPN продолжит размещать ролики от конкурента.

Netflix в этом году потратил два миллиарда долларов на рекламу и пятнадцать миллиардов на создание оригинального контента.

Двенадцатого ноября запускают Disney+ — диснеевский сервис. Также на рынок выходят WarnerMedia и NBCUniversal. Сперва в Disney хотели запретить всех, но подумали и разрешили размещения от самых безопасных — Apple TV+ и Amazon.

Теперь абсолютно понятного в какую сторону воюют наследники Уолта Диснея. Как говорят бывалые люди, ситуация напоминает времена, когда за место под солнцем боролись кабельные каналы вроде HBO, и увидеть рекламу «Клана Сопрано» на эфирных каналах было невозможно. Сейчас все научились сосуществовать.

Netflix воздерживается от официальных комментариев.

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