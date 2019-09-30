«Война миров» — трейлер научно-фантастического эпика от BBC One

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Телеканал BBC One выпустил трейлер трёхсерийной «Войны миров» — экранизации классического романа Герберта Уэллса. Видеоролик обещает необходимый размах и эпичность, а датой выхода пока лишь дразнится, сообщая, что премьера состоится осенью.

События разворачиваются в эдвардианской Англии начала XX века. Разумные марсиане, прибывшие на Землю вместе с метеоритным дождём, при помощи неизвестных оружия и технологий принялись захватывать территории Соединённого Королевства, развязав войну с человечеством. Главные герои истории — Джордж (Рейф Сполл) и Эми (Элеанор Томлинсон), чей роман развивается на фоне хаоса, вызванного инопланетным вторжением.

В мини-сериале также снимаются Роберт Карлайл, Руперт Грейвз, Филип Гаскойн, Джонатан Арис, Фрейя Аллан, Сэм Бенджамин, Крэйг Томас Ламберт и другие. За сценарную адаптацию отвечает Питер Харнесс («Доктор Кто»), а за режиссуру — Крэйг Вивейрос. Производством занимается Mammoth Screen.