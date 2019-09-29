 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
       
Сериал Masters of Doom нашёл своих Джона Кармака и Джона Ромеро Компания NBCUniversal запускает свой стриминговый сервис следующей весной «Пацаны» от Amazon оказались популярнее любого из марвеловских «Защитников» на Netflix «Игра престолов» отхватила награды за «Колокола» и «Долгую ночь» на церемонии награждения Creative Arts Emmy Awards «Хранители» — свежий трейлер фантастического триллера Дэймона Линделофа
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Вселенная «Стрелы» нашла нового Атома в лице Озрика Чау

Пророк из «Сверхъестественного» и малыш из Безумной тройки «Дирка Джентли» (а также косплеер и няша) — актёр Озрик Чау возвращается на канал The CW, чтобы стать супергероем в убермегакроссовере «Кризис на бесконечных землях».

Если вас волновал вопрос, как Брэндон Рут предстанет в обрезе Супермена, если уже играет Атома в «Легендах завтрашнего дня», то вот вам ответ — уменьшающегося героя сыграет не он, а Чау. Профессор физики Райан Чой из Университета Айви Тауна по комиксам DC является преемником Рэя Палмера и здесь аналогично примет эстафету у персонажа, скоро покидающего «Стреловёрс» Рута. Скорее всего, после кроссовера Чау будет играть Атома и в «Легендах».

Забавный факт — Райан Чой упоминался как пасхалка в «Лиге справедливости» Зака Снайдера Джосса Уидона.

В эпичном мордобое примут участие персонажи «Стрелы», «Флэша», «Супергёрл», «Легенд завтрашнего дня», «Бэтвумен», «Тайн Смолвиля» (кроме умницы Майкла Розенбаума), «Чёрной молнии», а также Бэтмен и Робин (Кевин Конрой и Берт Уорд) и, возможно, Чудо-женщина (Линда Картер). Герои встретятся с самими собой из параллельных миров и частично этого не переживут.

Кризис грядёт 9 декабря и продлится до 15 января будущего года.

+ Обсудить
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Джаред Падалеки станет Чаком Норрисом в перезапуске «Крутого Уокера»
 
The CW готовит женскую копию «Сверхъестественного» на смену уходящему сериалу
 
Первый кадр из финального сезона сериала «Сверхъестественное»

Тоже интересно

 
Кино «Аладдин» — тизер адаптации диснеевского мультфильма от режиссёра Гая Ричи
 
«Зачарованные» — трейлер
 
Кино «Лучший стрелок 2» — трейлер продолжения культового фильма с Томом Крузом
 
Кино «Союз спасения» — трейлер фильма про восстание декабристов от создателей «Викинга»
 
Кино «Эбигейл» — тизер-трейлер отечественного фэнтези
 
Мелони Диас сыграет ведьму-лесбиянку в ребуте «Зачарованных»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Сегодня

СкороТелеовощи (видео)
СкороНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Выйдут в сентябре

30 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)

Выйдут в октябре

1 Вт21:45ЕВА (трансляция)
2 СрНоль кадров в секунду (аудио)
2 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)
 
3 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
4 ПтЕВА (аудио)
4 ПтЛазер-шоу «Три дебила» (видео)
5 СбТелеовощи (аудио)

Новые выпуски подкастов

 
11Телеовощи – 303: Хорошо, что закончились
 
7ЕВА – 339: Иногда алкасты возвращаются
 
2Ноль кадров в секунду – 283: Круговорот посыланий
 
15Лазер-шоу «Три дебила» – 372: Невнятная драма про Рэмбо
 
6Телеовощи – 302: Современный павлин
 
15Лазер-шоу «Три дебила» – 371: Фильмы для школьников и ремейк «Без лица»
 
9Ноль кадров в секунду – 282: Ванга-Говнанга
 
8ЕВА – 338: Реализм против адекватности
 
7Телеовощи – 301: Самый хитрожопый утёнок
 
9Лазер-шоу «Три дебила» – 370: Стерильное «Оно 2» и комиксы для дебилов
Ещё

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2019 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru