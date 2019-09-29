Вселенная «Стрелы» нашла нового Атома в лице Озрика Чау

Пророк из «Сверхъестественного» и малыш из Безумной тройки «Дирка Джентли» (а также косплеер и няша) — актёр Озрик Чау возвращается на канал The CW, чтобы стать супергероем в убермегакроссовере «Кризис на бесконечных землях».

Если вас волновал вопрос, как Брэндон Рут предстанет в обрезе Супермена, если уже играет Атома в «Легендах завтрашнего дня», то вот вам ответ — уменьшающегося героя сыграет не он, а Чау. Профессор физики Райан Чой из Университета Айви Тауна по комиксам DC является преемником Рэя Палмера и здесь аналогично примет эстафету у персонажа, скоро покидающего «Стреловёрс» Рута. Скорее всего, после кроссовера Чау будет играть Атома и в «Легендах».

Забавный факт — Райан Чой упоминался как пасхалка в «Лиге справедливости» Зака Снайдера Джосса Уидона.

В эпичном мордобое примут участие персонажи «Стрелы», «Флэша», «Супергёрл», «Легенд завтрашнего дня», «Бэтвумен», «Тайн Смолвиля» (кроме умницы Майкла Розенбаума), «Чёрной молнии», а также Бэтмен и Робин (Кевин Конрой и Берт Уорд) и, возможно, Чудо-женщина (Линда Картер). Герои встретятся с самими собой из параллельных миров и частично этого не переживут.

Кризис грядёт 9 декабря и продлится до 15 января будущего года.