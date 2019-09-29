Новости сериалов — лучшее за неделю

Руби Роуз считает, что «Бэтвумен» не понравится только белым старым мужикам — вот такая категоричность.
Джаред Падалеки станет Чаком Норрисом в перезапуске «Крутого Уокера» — совершено неравноценная замена.
«Новобранец» — свежие трейлер и постер второго сезона — трудовые будни и личные драмы.
Объявлены лауреаты премии «Эмми» 2019 года — главная драма года вне экрана получила свою награду.
«Для всего человечества» — свежий трейлер космодрамы с астронавтом Юэлем Киннаманом — альтернативные США скорбят по прилунению Советов.
The CW разрабатывает женский спин-офф «Стрелы» с Кэтрин Макнамара и двумя Канарейками — решили развести супергеройский птичник.
«Бродячая королева» — тизер весёлого космического трэша от Syfy — грядёт замена отжившему своё сериалу «Киллджойс».
Брэндон Рут сыграет матёрого Супермена в кроссовере «Кризис на Бесконечных Землях» — уже и каноничный костюмчик пошили.
Hulu отказался снимать сериал «Призрачный гонщик» — говорят, так от дел отходит подразделение Marvel TV.
«Прислуга» — первые тизеры мистического триллера М. Найта Шьямалана — жуткие младенцы и сверчки.