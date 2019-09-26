Hulu отказался снимать сериал «Призрачный гонщик»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Помните, в мае Hulu пообещал нам сериал «Призрачный гонщик»? Забудьте. Портал Deadline сообщает, что потоковый сервис решил отказаться от идеи снимать многосерийный проект, где к роли адского мстителя должен был сыграть Гэбриел Луна.

Говорят, у команды авторов и стримиговой платформы возникли неразрешимые творческие разногласия, которые и привели к решению Hulu завязать с марвеловским сольником.

Планировалось, что сериал посвятят Робби Рейесу, живущему на границе между Техасом и Мексикой. В образе объятого адским пламенем Призрачного гонщика главный герой борется с несправедливостью, но не всегда в состоянии контролировать свою демоническую силу.

Шоураннером проекта числилась Ингрид Эскахеда («Правосудие», «Хитрый Пит»), также выступавшая исполнительным продюсером сериала вместе с Полом Збышевски и Джефом Лоэбом. Производством занимались Marvel TV и ABC Signature Studios.