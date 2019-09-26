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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Майкл Розенбаум отказался вернуться к роли Лекса Лютора в эпичном кроссовере The CW

Недавно стало известно, что Том Уэллинг и Эрика Дюранс, более известные Кларк Кент и Лоис Лейн из «Тайн Смолвиля», повторят свои звёздные роли ради мегаэпичного (не иначе) кроссовера The CW. Многие тут же задались логичным вопросом о возможном возвращении в строй и Лекса Лютора в исполнении Майкла Розенбаума. Как выяснилось, пришла в голову эта мысль и Warner Bros. TV, но в ответ они получили твёрдое и решительное «нет».

Позже актёр объяснил свой отказ в Твиттере, и отчего-то нас это не удивляет:

WB позвонили моему агенту в пятницу вечером, когда я навещал своего дедушку в доме для престарелых во Флориде. Их предложение: никакого сценария, никаких идей о том, что мне нужно будет делать, ничего о времени съёмок. И практически никаких денег. Ну и настоящий пинок под зад: «Ответ нам нужен прямо сейчас». Мой простой ответ: «Я пас». Я думаю, вы понимаете, почему. Надеюсь, это ответит на все ваши вопросы.

Таким образом, групповушке глобального масштаба придётся обойтись без едва ли не самого харизматичного Лекса Лютора в истории. Бесконечный «Кризис на бесконечных землях» Сидаба соберёт героев «Стрелы», «Флэша», «Супергёрл», «Легенд завтрашнего дня», «Бэтвумен», «Чёрной молнии», «Возвращения Супермена» и, собственно, «Смолвиля».

Слёт состоится с 9 декабря по 15 января.

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Темы
 
Тайны Смолвиля Стрела
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