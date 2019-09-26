Эндрю Скотт сыграет талантливого мистера Рипли в сериале Showtime

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

В марте проект-долгострой Television 360 и Endemol Shine Studios по многосерийной экранизации романов Патриции Хайсмит о Томасе Рипли обзавёлся сценаристом и режиссёром в лице оскароносного Стивена Зеллиана («Список Шиндлера», «Однажды ночью»). Нынче же он получил исполнителя главной роли — ведущую партию в сериале с лаконичным названием «Рипли» исполнит Эндрю Скотт («Шерлок», «Дрянь»).

Сериал получил добро на съёмки восьмисерийного первого сезона от кабельного канала Showtime.

Согласно сюжетной завязке сериала, Томас Рипли — едва сводящий концы с концами молодой жулик из Нью-Йорка 60-х. Один богач нанимает главного героя, дабы тот отправился в Италию и попытался убедить его сына-скитальца вернуться домой. Томас берётся за эту работу, что становится его первым шагом в сложную жизнь, где переплетутся обман, мошенничество и убийство.

В команду исполнительных продюсеров наряду с Зеллианом входят Гаррет Баш, Филипп Кил, Гаймон Кеседи («Игра престолов») и Бенджамин Форкнер. Производством руководит Endemol Shine Studios.