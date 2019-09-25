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«Новобранец» — свежий трейлер и постер второго сезона

Телеканал ABC опубликовал полноценный двухминутный трейлер и постер второго сезона «Новобранца». Главную роль в полицейской драме играет продолжающий худеть Натан Филлион.

Полюбившаяся зрителям производственная экшен-драма основана на истории из жизни. Джон Нолан в исполнении Филлиона — старейший новобранец лос-анджелесской полиции, стремящийся достойно завершить обучение и стать настоящим служителем закона. Во втором сезоне главного героя поджидают испытания не только на профессиональном, но и на личном фронте.

Помимо Филлиона в сериале снимаются Алисса Диас, Ричард Т. Джонс, Эрик Винтер, Титус Макин, Мелисса О’Нил и Сара Шахи.

Продолжение стартует 29 сентября.

Постер:

Постеры сериала «Новобранец»
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