«Лаймтаун» — свежий трейлер мистического триллера с Джессикой Бил

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Стриминговый сервис Facebook Watch выкатил новый минутный трейлер мистического триллера «Лаймтаун», чья двухсерийная премьера запланирована на 16 октября. Джессика Бил («Грешница») в образе репортёрши берётся расследовать странный и пугающий случай массового исчезновения людей.

В основе сериала — одноимённый популярный подкаст 2015 года. Радиожурналист Лия Хэддок (Бил) пытается разузнать, куда могли пропасть все жители городка Лаймтаун в Теннесси, включая дядю главной героини Эмиля Хэддока (Стэнли Туччи). Пропавшие без вести (более трёхсот человек) принимали участие в экспериментальной исследовательской программе в области нейробиологии.

В сериале по сценарию авторов подкаста Зака Акерса и Скипа Бронки также снимаются Марли Мэтлин, Келли Дженретт, Джон Бизли, Шерри Сом, Омар Эльба, Луис Феррейра и Джанет Киддер.