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«Лаймтаун» — свежий трейлер мистического триллера с Джессикой Бил

Стриминговый сервис Facebook Watch выкатил новый минутный трейлер мистического триллера «Лаймтаун», чья двухсерийная премьера запланирована на 16 октября. Джессика Бил («Грешница») в образе репортёрши берётся расследовать странный и пугающий случай массового исчезновения людей.

В основе сериала — одноимённый популярный подкаст 2015 года. Радиожурналист Лия Хэддок (Бил) пытается разузнать, куда могли пропасть все жители городка Лаймтаун в Теннесси, включая дядю главной героини Эмиля Хэддока (Стэнли Туччи). Пропавшие без вести (более трёхсот человек) принимали участие в экспериментальной исследовательской программе в области нейробиологии.

В сериале по сценарию авторов подкаста Зака Акерса и Скипа Бронки также снимаются Марли Мэтлин, Келли Дженретт, Джон Бизли, Шерри Сом, Омар Эльба, Луис Феррейра и Джанет Киддер.

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15Лазер-шоу «Три дебила» – 371: Фильмы для школьников и ремейк «Без лица»
 
8Ноль кадров в секунду – 282: Ванга-Говнанга
 
8ЕВА – 338: Реализм против адекватности
 
7Телеовощи – 301: Самый хитрожопый утёнок
 
9Лазер-шоу «Три дебила» – 370: Стерильное «Оно 2» и комиксы для дебилов
 
13Ноль кадров в секунду – 281: Посыл
 
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10ЕВА – 337: Няши не умеют предохраняться
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