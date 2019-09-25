«Лаймтаун» — свежий трейлер мистического триллера с Джессикой Бил

Стриминговый сервис Facebook Watch выкатил новый минутный трейлер мистического триллера «Лаймтаун», чья двухсерийная премьера запланирована на 16 октября. Джессика Бил («Грешница») в образе репортёрши берётся расследовать странный и пугающий случай массового исчезновения людей.
В основе сериала — одноимённый популярный подкаст 2015 года. Радиожурналист Лия Хэддок (Бил) пытается разузнать, куда могли пропасть все жители городка Лаймтаун в Теннесси, включая дядю главной героини Эмиля Хэддока (Стэнли Туччи). Пропавшие без вести (более трёхсот человек) принимали участие в экспериментальной исследовательской программе в области нейробиологии.
В сериале по сценарию авторов подкаста Зака Акерса и Скипа Бронки также снимаются Марли Мэтлин, Келли Дженретт, Джон Бизли, Шерри Сом, Омар Эльба, Луис Феррейра и Джанет Киддер.
-
- 0
- 376
- Поделиться
-