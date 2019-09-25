Трейлер восьмого сезона «Стрелы» обещает много экшена

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Телеканал The CW выпустил трейлер заключительного сезона «Стрелы». Восьмая глава фантастического экшена, в которую войдут всего десять серий, поставит долгожданную точку в страданиях супергероя.

Прежде чем уйти на заслуженный покой, Оливер Куин напоследок как следует пошумит в Старлинг-сити. И не он один — экшен-трейлер обещает так или иначе вернуть в повествование некоторых важных персонажей, с которыми сценаристы уже давным-давно расправились.

Краеугольный камень Arrowverse в последний раз вернётся на экраны 15 октября.