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Трейлер восьмого сезона «Стрелы» обещает много экшена

Телеканал The CW выпустил трейлер заключительного сезона «Стрелы». Восьмая глава фантастического экшена, в которую войдут всего десять серий, поставит долгожданную точку в страданиях супергероя.

Прежде чем уйти на заслуженный покой, Оливер Куин напоследок как следует пошумит в Старлинг-сити. И не он один — экшен-трейлер обещает так или иначе вернуть в повествование некоторых важных персонажей, с которыми сценаристы уже давным-давно расправились.

Краеугольный камень Arrowverse в последний раз вернётся на экраны 15 октября.

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