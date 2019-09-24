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Джаред Падалеки станет Чаком Норрисом в перезапуске «Крутого Уокера»

«Сверхъестественное» близится к финалу, а братьям Винчестерам спустя 15 лет пора искать работу — и один её уже нашёл. Джаред Падалеки сыграет главную роль в перезапуске легендарного сериала 90-х «Крутой Уокер: Правосудие по-техасски».

В оригинале техасским рейнджером был Чак Норрис, крутой крутости которого придётся соответствовать, но техасец Падалеки готов круто рискнуть. Он воплотит культовый образ Корделла Уокера, который возвращается в родной город Остин после двух лет работы под прикрытием в сложнейшем расследовании. Но дома вдовца с двумя детьми ждут ещё более серьёзные дела. Вместе с напарницей — одной из редких женщин-рейнджеров в истории штата — Уокер будет бороться с преступностью, руководствуясь собственным кодексом чести. Приключенческий боевик, как и его предшественник, во главу угла поставит семью и моральные ценности.

Сценарий ремейка обеспечит Анна Фрике («Сосны»). Исполнительными продюсерами вместе с ней выступят сам Падалеки, Дэн Лин («Смертельное оружие», «Радиоволна») и Дэн Спило («Офисный беспредел»).

Производством займётся CBS Television Studios. Телеканал The CW, где сейчас идёт «Сверхъестественное», является главным претендентом на трансляцию сериала, но CBS может оставить проект и себе, ведь именно он показывал оригинал 20 лет назад.

Ну а пока крутой Сэм Винчестер с не менее крутым братом Дином в последний раз отправятся спасать людей и охотиться на нечисть 10 октября.

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Темы
 
Сверхъестественное Крутой Уокер: Правосудие по-техасски
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Джаред Падалеки станет Чаком Норрисом в перезапуске «Крутого Уокера»

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