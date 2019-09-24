«Прислуга» — первые тизеры мистического триллера М. Найта Шьямалана

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Потоковый сервис Apple TV+ опубликовал два тизера многосерийного мистического триллера «Прислуга», которым занимается знаток саспенса и сюжетных твистов М. Найт Шьямалан. Главные роли в сериале играют Тоби Кеббелл, Лорен Эмброуз, Руперт Грин и Нил Тайгер Фри.

Согласно официальному описанию, 10-серийный триллер расскажет о скорбящей супружеской паре из Филадельфии. Чета Тёрнеров недавно пережила неописуемую трагедию. Горе образовало в отношениях супругов трещину, послужившей дверью для таинственной силы, поселившейся в их доме.

За сценарий отвечает Тони Басгэллоп («24 часа: Проживи ещё день»), который также числится исполнительным продюсером проекта наравне с Шьямаланом, снявшим первый эпизод.

Даты выхода у сериала пока нет.

Первый тизер:

Второй тизер: