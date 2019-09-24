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Первоисточник: collider.com Прямая ссылка на новость:
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Не смотрел, но одобряю: как Кит Харингтон справляется с негативом вокруг финала «Игры престолов»

На пресс-конференции после триумфальной для «Игры престолов» премии «Эмми» не обошлось таки без неудобных для Дэвида Бениоффа и Д.Б. Уайсса вопросов. Однако парочка, по привычке, трусливо слилась, предоставив право ответа Киту Харингтону. Собственно, вопрос касался спорной концовки сериала, особенно линии Матери Драконов, и негативной реакции фанатов на всю эту вакханалию:

Я всё ещё не смотрел финальный сезон — вот как я справляюсь со всей этой полемикой. Но я знаю, чего нам стоило снять его — это было сложно, и все вложили в это всю свою любовь и силы. Мы знаем, что всё было сделано правильно, как с сюжетной точки зрения, так и в части развития персонажей, ведь мы прожили со своими героями целых десять лет. Так что, все эти споры не сильно нас задели.

 
Кит Харигтон, только что из рехаба

Что ж, разъяснительная работа с актёрами проведена на ура. Впрочем, Харингтон и раньше защищал видение шоураннеров, но тогда был куда менее деликатным:

Я думаю, совершенно неважно, что и кто думает по поводу этого сезона — не хочу показаться злым, но что бы там критики ни написали о сезоне, потратив на это полчаса своего времени, они могут идти нахер. Потому что я знаю, сколько труда было в этом вложено, и как сильно мы все старались.

Ничего ты не знаешь, Джон Сноу.

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Игра престолов
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