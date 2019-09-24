Не смотрел, но одобряю: как Кит Харингтон справляется с негативом вокруг финала «Игры престолов»

На пресс-конференции после триумфальной для «Игры престолов» премии «Эмми» не обошлось таки без неудобных для Дэвида Бениоффа и Д.Б. Уайсса вопросов. Однако парочка, по привычке, трусливо слилась, предоставив право ответа Киту Харингтону. Собственно, вопрос касался спорной концовки сериала, особенно линии Матери Драконов, и негативной реакции фанатов на всю эту вакханалию:
Я всё ещё не смотрел финальный сезон — вот как я справляюсь со всей этой полемикой. Но я знаю, чего нам стоило снять его — это было сложно, и все вложили в это всю свою любовь и силы. Мы знаем, что всё было сделано правильно, как с сюжетной точки зрения, так и в части развития персонажей, ведь мы прожили со своими героями целых десять лет. Так что, все эти споры не сильно нас задели.
Что ж, разъяснительная работа с актёрами проведена на ура. Впрочем, Харингтон и раньше защищал видение шоураннеров, но тогда был куда менее деликатным:
Я думаю, совершенно неважно, что и кто думает по поводу этого сезона — не хочу показаться злым, но что бы там критики ни написали о сезоне, потратив на это полчаса своего времени, они могут идти нахер. Потому что я знаю, сколько труда было в этом вложено, и как сильно мы все старались.
Ничего ты не знаешь, Джон Сноу.