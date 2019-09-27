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«Для всего человечества» — свежий трейлер космодрамы с астронавтом Юэлем Киннаманом

Потоковый сервис Apple TV+ выпустил официальный трейлер космической драмы «Для всего человечества», где в условиях жесточайшего противостояния с прилунившимися впереди планеты всей Советами Штаты повышают ставки, отправляя в космос женщин, ну и Юэля Киннамана.

Сериал Рональда Д. Мура («Звёздный крейсер „Галактика“») расскажет об альтернативной реальности, где международное соперничество в освоении космоса продолжается и с годами только набирает обороты. В центре истории — астронавты, космические инженеры и их семьи, участвующие в невероятных событиях, определяющих судьбу великой космогонки между СССР и США.

Помимо Киннамана в сериале снимаются Майкл Дорман, Сара Джонс, Шантель Вансантен, Ренн Шмидт, Джоди Бальфур и другие. Первый сезон срежиссировал Сет Гордон («Несносные боссы») по сценарию Мура, Мэтта Уолперта и Бена Недиви. Производство контролируют Sony Pictures Television и Tall Ship Productions.

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