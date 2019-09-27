«Тредстоун» — третий тизер шпионского экшена по миру Джейсона Борна

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

В сети появился свежий тизер многосерийного шпионского экшена «Тредстоун» о новом поколении «спящих» агентов. А ещё у сериала наконец-то появилась дата выхода — боевик стартует на кабельном канале USA Network 15 октября.

События разворачиваются во вселенной Джейсона Борна. Сериал поведает о сверхсекретном проекте ЦРУ по созданию машин для убийства. Залогом успеха в создании супербойцов является внедрение в программу тренинга уникального протокола поведенческой модификации. Так когда-то был появился и спецагент Борн. Однажды разбросанные по всему миру «спящие» агенты получают сигнал «пробудиться» и выполнить миссию, на которую они запрограммированы.

В актёрский состав входят Джереми Ирвин, Брайан Дж. Смит, Эмилия Шуле, Трэйси Айфичор, Мишель Форбс и другие. Сценарий написал Тим Кринг («Герои»). Первый эпизод снял Рамин Бахрани. Производство курирует Universal Cable Productions.