«Бродячая королева» — тизер весёлого космического трэша от Syfy

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Известный коллекционер разножанрового трэшачка — кабельный канал Syfy выкатил тизер заказанной в мае экранизации комикса «Бродячая королева». Помнится, проект решил отличиться тем, что без необходимости не принимал в свою творческую команду мужиков, мол, женщины и сами неплохо справятся.

Космоопера повествует о приключениях Элиды (Эдриен Рэй), коронованной ещё ребёнком, но в отрочестве превратившейся в сироту-изгоя, блуждающую по удалённым, опасным уголкам галактики. Там девушка скрывается от ищеек Республики, ищущих беглянку, чтобы уничтожить королевский род. Когда старый приятель Айзек (Тим Розон) сообщает героине, что её мать ещё жива, Элиде приходится вернуться в бывшее королевство, чтобы встретиться лицом к лицу со своим смертельным врагом — командующим Лазаро (Поль дю Туа).

Создателем, шоураннером и режиссёром выступает Джем Гаррард. Сценарий написали Мика Коллинз и Марико Тамаки. За производством присматривает Blue Ice Pictures.