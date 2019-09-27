Сериал Masters of Doom нашёл своих Джона Кармака и Джона Ромеро

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Этим летом кабельный канал USA Network одобрил съёмки пилотного эпизода сериала Masters of Doom от братьев-продюсеров Джеймса и Дэйва Франко. А на днях проект обзавёлся основным актёрским составом и режиссёром.

В пилоте сыграют Эдуардо Франко («Американский вандал»), Патрик Гибсон («ОА»), Джон Карна («Крик»), Джейн Акерман, Шиван Уильямс («Академия смерти») и Питер Фриман («Наследники»). Режиссировать первую серию будет Риз Томас («Субботним вечером в прямом эфире»).

Драма, основанная на одноимённой книге журналиста Дэвида Кушнера, расскажет о создании легендарной игровой серии Doom. Центральными персонажами истории выступают компьютерные гении Джон Кармак (Гибсон) и Джон Ромеро (Франко) — авторы культового шутера. Это история о взаимоотношениях лучших друзей и единомышленников, построивших настоящую игровую империю и превратившихся в непримиримых соперников.

Сценарием занимается Том Бисселл («Горе-творец»), работавший над играми Gears of War, Battlefield и Uncharted. Братья Франко, Кушнер и Бисселл выступают исполнительными продюсерами проекта. За производство отвечает Universal Content Productions.