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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Сериал «Становясь богом в Центральной Флориде» с Кирстен Данст продлён на второй сезон

Кабельный канал Showtime продлил на второй сезон многосерийную трагикомедию «Становясь богом в Центральной Флориде», к которой критики и зрители отнеслись с одинаковой теплотой. Сериал получил официальный статус «свежести» на «Томатах» при 84% одобрения от первых и 80% положительных отзывов от вторых.

Сатирическая история в декорациях 90-х повествует о неутомимом стремлении одной женщины осуществить Американскую мечту. Оказавшись на грани нищеты, недавно овдовевшая работница аквапарка Кристал Стаббс (Кирстен Данст) обманом и жульничеством пытается добраться до вершины финансовой пирамиды, некогда разрушившей её жизнь и послужившей причиной гибели её непутёвого мужа.

Чарли Макдауэлл («Кремниевая долина») снял первый сезон по сценарию Роберта Фанка и Мэтта Латски. Все трое вместе с Данст, Йоргосом Лантимосом («Фаворитка») и шоураннером Эстой Спэлдинг числятся исполнительными продюсерами. Производством занимаются TriStar Television и Smokehouse Pictures.

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Становясь богом в Центральной Флориде
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