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«Первобытный человек» — свежий отрывок из сурового анимационного экшена Дженнди Тартаковски

Телеканал Adult Swim опубликовал свежий отрывок из анимационного сериала Дженнди Тартаковски «««Первобытный человек»»». Эпизод из совместной охоты демонстрирует непростые дружеские взаимоотношения главных героев. Премьера сериала строго для взрослой аудитории состоится 7 октября.

Суровая приключенческая экшен-драма разворачивается в доисторических временах и сводит вместе пещерного человека на заре эволюции и динозавра на грани вымирания. Общая трагедия сроднила двух представителей разных видов, положив начало, казалось бы, невозможной дружбе, но чего только в жизни не бывает. Объединившись, человек и динозавр получат шанс занять своё место в жестоком первобытном мире, где нет места слабым.

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