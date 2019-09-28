Руби Роуз считает, что «Бэтвумен» не понравится только белым старым мужикам

До премьеры прогрессивного супергеройского сериала «Бэтвумен» осталось совсем немного, но вряд ли можно утверждать, что публика ждёт очередное творение Грега Берланти сотоварищи с особенным воодушевлением. Впрочем, исполнительница титульной партии Руби Роуз, успевшая благодаря соцсетям прочувствовать силу зрительского недовольства, кажется, нашла для себя объяснение отсутствию энтузиазма у публики. И дело вовсе не в качестве сериала или его попытках топорно заявить о женской силе и превосходстве пола.

Некоторые полюбят сериал, некоторые, к своему удивлению, поймут, что действительно получают удовольствие от просмотра, ну а некоторые не смогут найти в сериале ничего для себя и потому посчитают просмотр бессмысленным. Но для таких людей полно других сериалов. Вокруг множество сериалов, снимаемых для белых стариков. Руби Роуз, делит зрителей на два типа

Поэтому, если выходящий 6 октября премьерный эпизод экшен-драмы The CW о защищающей Готэм боевой лесбиянке вам не понравится, знайте, что вы стареющий белый мужик, безнадёжно отставший от прогрессивных тенденций современного медиапространства.