«Мандалорец» — свежие постеры космического вестерна

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Студия Lucasfilm опубликовала два свежих постера из сериала «Мандалорец» Джона Фавро и Дэйва Филони. Один плакат — портретный, изображающий титульного персонажа, второй — ансамблевый, представляющий трёх главных героев истории на Татуине — скрывающего своё имя мандалорца (Педро Паскаль), наёмницу Кару Дюну (Джина Карано) и дроида-охотника за головами IG-11 (Тайка Вайтити).

Первый художественный сериал по миру «Звёздных войн», посвящённый скитаниям одинокого стрелка по дальним рубежам галактики, стартует на потоковом сервисе Disney+ в день его запуска, 12 ноября.