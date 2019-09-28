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Первоисточник: comicbook.com Прямая ссылка на новость:
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«Мандалорец» — свежие постеры космического вестерна

Студия Lucasfilm опубликовала два свежих постера из сериала «Мандалорец» Джона Фавро и Дэйва Филони. Один плакат — портретный, изображающий титульного персонажа, второй — ансамблевый, представляющий трёх главных героев истории на Татуине — скрывающего своё имя мандалорца (Педро Паскаль), наёмницу Кару Дюну (Джина Карано) и дроида-охотника за головами IG-11 (Тайка Вайтити).

Первый художественный сериал по миру «Звёздных войн», посвящённый скитаниям одинокого стрелка по дальним рубежам галактики, стартует на потоковом сервисе Disney+ в день его запуска, 12 ноября.

Постеры сериала «Мандалорец» Постеры сериала «Мандалорец»
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