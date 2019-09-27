«Конь БоДжек» — трейлер шестого сезона анимационной комедии для взрослых

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Потоковый сервис Netflix выкатил трейлер шестого сезона «Коня БоДжека», заодно объявив, что он станет для мультсериала последним и выйдет в два этапа. Первую часть шестого сезона покажут 25 октября, вторую — 31 января.

Анимационный сериал, где сплетаются сатира, абсурдистский юмор и драма, рассказывает о жизни бывшей телезвезды, жеребца среднего возраста по имени БоДжек — циника и бездельника, страдающего от алкоголизма, одиночества и перманентного стресса.

Персонажей озвучивают Уилл Арнетт, Аарон Пол, Элисон Бри, Эми Седарис и Пол Ф. Томпкинс. Создателем сериала числится Рафаэль Боб-Ваксберг. Исполнительными продюсерами наравне с Арнеттом и Полом выступают Стивен А. Коэн и Ноэль Брайт.