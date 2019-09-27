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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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«Конь БоДжек» — трейлер шестого сезона анимационной комедии для взрослых

Потоковый сервис Netflix выкатил трейлер шестого сезона «Коня БоДжека», заодно объявив, что он станет для мультсериала последним и выйдет в два этапа. Первую часть шестого сезона покажут 25 октября, вторую — 31 января.

Анимационный сериал, где сплетаются сатира, абсурдистский юмор и драма, рассказывает о жизни бывшей телезвезды, жеребца среднего возраста по имени БоДжек — циника и бездельника, страдающего от алкоголизма, одиночества и перманентного стресса.

Персонажей озвучивают Уилл Арнетт, Аарон Пол, Элисон Бри, Эми Седарис и Пол Ф. Томпкинс. Создателем сериала числится Рафаэль Боб-Ваксберг. Исполнительными продюсерами наравне с Арнеттом и Полом выступают Стивен А. Коэн и Ноэль Брайт.

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