Брэндон Рут сыграет матёрого Супермена в кроссовере «Кризис на Бесконечных Землях»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Телеканал The CW опубликовал официальный промо-арт, представляющий Брэндона Рута в образе Супермена. Заматеревший Человек из стали элегантно дополнил свой образ каноничными красными трусами, видимо, вследствие этого его мужественные виски заметно поседели.

Именно в таком виде Супермен появится в эпическом кроссовере Arrowverse под названием «Кризис на Бесконечных Землях», где Рут сыграет версию персонажа из мини-серии Kingdom Come 1996 года. Там события разворачиваются в мрачной альтернативной реальности, где суперлюди перестали геройствовать, после того как Джокер расправился с Лоис Лейн.

«Кризис» начнётся 8 декабря с эпизода «Супергёрл», продолжится 9 декабря в эпизоде «Бэтвумен», а затем 10 декабря в эпизоде «Флэша». После случится зимний хиатус, а завершится событие лишь 14 января сериями из «Стрелы» и «Легенд завтрашнего дня».

К слову, снимка сразу два. Вторым кадром Рут поделился в своём инстаграме: