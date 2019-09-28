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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
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Сериал про Оби-Вана Кеноби обзавёлся женщиной-режиссёром

Официально анонсированный в августе сериал о житье-бытье Оби-Вана Кеноби уже обзавёлся постановщиком — в режиссёрское кресло многосерийного проекта уселась Дебора Чоу, успевшая снять пару эпизодов первого сезона выходящего в ноябре «Мандалорца». Помимо него в послужном списке Чоу числятся «Лучше звоните Солу», «Мистер Робот» и «Человек в высоком замке».

Сценарий сериала уже готов, контракт с исполнителем главной роли Юэном Макгрегором подписан, а съёмочный процесс запустят в следующем году. Сериал продолжит временную линию приквелов космического эпика — его события развернутся спустя восемь лет после произошедшего в «Мести ситхов», когда мастер-джедай Оби-Ван Кеноби доставил младенца Люка Скайуокера к родственникам на Татуин.

За сценарий, к слову, отвечает Хуссейн Амини («Драйв», «Алиенист»). В команду исполнительных продюсеров входят Амини, Макгрегор, Чоу, Кэтлин Кеннеди и Джон Шварц («Изгой-один»).

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