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Объявлены лауреаты премии «Эмми» 2019 года

Сегодня в Лос-Анджелесе состоялась 71-я торжественная церемония вручения теленаград «Эмми». Наградной список оказался чуть более пёстрым, чем ожидалось. В комедийном блоке «Удивительную миссис Мейзел» уверенно обошла «Дрянь». В категориях, посвящённых мини-сериалам, свою долю, как и предполагалось, забрал «Чернобыль». Ну и «Игра престолов» всё же отхватила пару утешительных призов, включая главный.

Лучший драматический сериал

Лучший комедийный сериал

Лучший мини-сериал

Лучший актёр в драматическом сериале

Лучшая актриса в драматическом сериале

Лучший актёр в комедийном сериале

Лучшая актриса в комедийном сериале

Лучший актёр в мини-сериале или телефильме

Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме

Лучший актёр второго плана в драматическом сериале

Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале

Лучший актёр второго плана в комедийном сериале или шоу

Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале или шоу

Лучший телефильм

Лучший актёр второго плана в мини-сериале или телефильме

Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме

Лучшая режиссура в комедийном сериале

Лучшая режиссура в драматическом сериале

Лучшая режиссура в мини-сериале или телефильме

Лучшая сценарная работа в комедийном сериале

Лучшая сценарная работа в драматическом сериале

Лучшая сценарная работа в мини-сериале или телефильме

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Темы
 
Игра престолов Чернобыль Дрянь Удивительная миссис Мейзел Убивая Еву Озарк Чёрное зеркало
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Сегодня

20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)

Выйдут в сентябре

24 Вт21:45ЕВА (трансляция)
25 СрНоль кадров в секунду (аудио)
25 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)
 
26 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

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Новые выпуски подкастов

 
5Телеовощи – 302: Современный павлин
 
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6Ноль кадров в секунду – 280: Широко приподзакрытыми глазами
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