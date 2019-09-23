Объявлены лауреаты премии «Эмми» 2019 года

Сегодня в Лос-Анджелесе состоялась 71-я торжественная церемония вручения теленаград «Эмми». Наградной список оказался чуть более пёстрым, чем ожидалось. В комедийном блоке «Удивительную миссис Мейзел» уверенно обошла «Дрянь». В категориях, посвящённых мини-сериалам, свою долю, как и предполагалось, забрал «Чернобыль». Ну и «Игра престолов» всё же отхватила пару утешительных призов, включая главный.
Лучший драматический сериал
- «Игра престолов», HBO
Лучший комедийный сериал
- «Дрянь», Amazon
Лучший мини-сериал
- «Чернобыль», HBO
Лучший актёр в драматическом сериале
- Билли Портер, «Притворство»
Лучшая актриса в драматическом сериале
- Джоди Комер, «Убивая Еву»
Лучший актёр в комедийном сериале
- Билл Хейдер, «Барри»
Лучшая актриса в комедийном сериале
- Фиби Уоллер-Бридж, «Дрянь»
Лучший актёр в мини-сериале или телефильме
- Джаррель Джером, «Когда они нас видят»
Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме
- Мишель Уильямс, «Фосс/Вердон»
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
- Питер Динклэйдж, «Игра престолов»
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
- Джулия Гарнер, «Озарк»
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале или шоу
- Тони Шэлуб, «Удивительная миссис Мейзел»
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале или шоу
- Алекс Борштейн, «Удивительная миссис Мейзел»
Лучший телефильм
- «Чёрное зеркало», Netflix (эпизод Bandersnatch)
Лучший актёр второго плана в мини-сериале или телефильме
- Бен Уишоу, «Очень английский скандал»
Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме
- Патрисия Аркетт, «Акт»
Лучшая режиссура в комедийном сериале
- Гарри Брэдбир, «Дрянь»
Лучшая режиссура в драматическом сериале
- Джейсон Бейтман, «Озарк» (Reparations)
Лучшая режиссура в мини-сериале или телефильме
- Йохан Ренк, «Чернобыль»
Лучшая сценарная работа в комедийном сериале
- Фиби Уоллер-Бридж, «Дрянь»
Лучшая сценарная работа в драматическом сериале
- Джесси Армстронг, «Наследники»
Лучшая сценарная работа в мини-сериале или телефильме
- Крэйг Мазин, «Чернобыль»