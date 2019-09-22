Новости сериалов — лучшее за неделю

Обвинения Эфтон Уильямсон в адрес съёмочной группы «Новобранца» признаны безосновательными — но актриса настаивает на своей правоте.
Запрет интернета и мобильных, расизм и нападения на полицию — Дэймон Линделоф описал своих «Хранителей» — автор продолжения культового комикса рассказывает о своём детище.
«Пацаны» от Amazon оказались популярнее любого из марвеловских «Защитников» на Netflix — причём, разница в количестве зрительских запросов весьма существенная.
«Теория большого взрыва» ушла-таки на HBO Max за рекордную сумму, возможно, превысившую $ 1 млрд — один из популярнейших ситкомов последних лет остаётся в семье WarnerMedia.
«Хан Соло: Звёздные войны. Истории» может получить многосерийный спин-офф на Disney+ — правда, почти наверняка без самого Хана Соло.
Стивен Найт и Джейсон Момоа рассказали о фантастическом эпике «Видеть» — создатель сериала и исполнитель главной роли попытались заинтересовать потенциальных зрителей.
The CW готовит женскую копию «Сверхъестественного» на смену уходящему сериалу — место братьев Винчестеров займут сёстры Бишоп.
Джордж Мартин рассказал о втором приквеле «Игры престолов» — писатель с энтузиазмом отзывается о проекте.
Сериал о супергероине-мусульманке «Мисс Марвел» начнут снимать следующей осенью — поиски актрисы на главную роль уже начались.
Детектив Роза Диас из комедии «Бруклин 9-9» мечтает сыграть Женщину-Халка в сериале Marvel Studios — Стефани Беатрис уже и к тренировкам приступила.