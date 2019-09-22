Новости сериалов — лучшее за неделю

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Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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СкороНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Выйдут в сентябре

23 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
24 Вт21:45ЕВА (трансляция)
25 СрНоль кадров в секунду (аудио)
25 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)
 
26 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

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27 ПтЕВА (аудио)
27 ПтЛазер-шоу «Три дебила» (видео)
28 СбТелеовощи (аудио)

Новые выпуски подкастов

 
3Телеовощи – 302: Современный павлин
 
15Лазер-шоу «Три дебила» – 371: Фильмы для школьников и ремейк «Без лица»
 
8Ноль кадров в секунду – 282: Ванга-Говнанга
 
7ЕВА – 338: Реализм против адекватности
 
7Телеовощи – 301: Самый хитрожопый утёнок
 
9Лазер-шоу «Три дебила» – 370: Стерильное «Оно 2» и комиксы для дебилов
 
13Ноль кадров в секунду – 281: Посыл
 
12Телеовощи – 300: Настоящий подкаст о сериалах
 
10ЕВА – 337: Няши не умеют предохраняться
 
6Ноль кадров в секунду – 280: Широко приподзакрытыми глазами
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