Новости сериалов — лучшее за неделю

Обвинения Эфтон Уильямсон в адрес съёмочной группы «Новобранца» признаны безосновательными — но актриса настаивает на своей правоте.

Запрет интернета и мобильных, расизм и нападения на полицию — Дэймон Линделоф описал своих «Хранителей» — автор продолжения культового комикса рассказывает о своём детище.

«Пацаны» от Amazon оказались популярнее любого из марвеловских «Защитников» на Netflix — причём, разница в количестве зрительских запросов весьма существенная.

«Теория большого взрыва» ушла-таки на HBO Max за рекордную сумму, возможно, превысившую $ 1 млрд — один из популярнейших ситкомов последних лет остаётся в семье WarnerMedia.

Стивен Найт и Джейсон Момоа рассказали о фантастическом эпике «Видеть» — создатель сериала и исполнитель главной роли попытались заинтересовать потенциальных зрителей.

The CW готовит женскую копию «Сверхъестественного» на смену уходящему сериалу — место братьев Винчестеров займут сёстры Бишоп.

Джордж Мартин рассказал о втором приквеле «Игры престолов» — писатель с энтузиазмом отзывается о проекте.

Сериал о супергероине-мусульманке «Мисс Марвел» начнут снимать следующей осенью — поиски актрисы на главную роль уже начались.