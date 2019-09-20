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Запрет интернета и мобильных, расизм и нападения на полицию — Дэймон Линделоф описал своих «Хранителей»

За месяц до премьеры многосерийных «Хранителей» их создатель Дэймон Линделоф пообщался с порталом EW, чтобы в который раз поведать о том, что ждёт зрителей, собирающихся приникнуть к телеэкранам 20 октября.

Нам обещают грандиозный микс из историй, вдохновлённых комиксом-первоисточником Алана Мура, насыщенных новыми персонажами и актуальными социополитическими темами. События разворачиваются спустя 30 лет после произошедшего в финале графического романа. Предположительно, в живых лишь два оригинальных персонажа — Доктор Манхэттен и Озимандия.

Кадры из сериала «Хранители»

Альтернативная Америка. Роберт Редфорд на президентском посту уже 28 лет. Мобильные телефоны и интернет вне закона. Ископаемые виды топлива в прошлом. Герои в костюмах были популярны, но сейчас запрещены. Полиция легально носит маски для защиты личности от расистов-террористов и не может использовать огнестрельное оружие без особого разрешения. Жертвам расовой несправедливости выплачиваются компенсации, и страна разобщена как никогда.

Один из центральных персонажей истории — полицейский детектив из Оклахомы Анджела Абар (Реджина Кинг), орудующая под маской героини Сестра Ночь. Она расследует деятельность террористической организации белых расистов, вдохновлённых образом покойного Роршаха.

По словам Линделофа, первоисточник идеален, потому лучшее, что он мог сделать, снять его «кавер-версию», построить на уже имеющемся фундаменте новую историю, вдохновлённую оригинальным сюжетом. Автор согласен — сериал соответствует категории «сиквел», но с важной оговоркой. Линделоф хотел убедиться, что наш первый эпизод будет выглядеть как начало новой истории, а не продолжение старой.

Окупились ли все его старания и творческие порывы, узнаем уже через месяц.

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