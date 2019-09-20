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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
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«Американская история ужасов» — свежие постеры девятого сезона «1984» с именами персонажей

Девятый сезон хоррор-антологии Райана Мёрфи «Американская история ужасов» официально стартовал, и самое время обзавестись памяткой с именами всех основных героев новой леденящей кровь истории. Свежие постеры телеглавы «1984» в этом с лёгкость помогут.

Девятый сезон наверняка порадует любителей классических слэшеров, поскольку вдохновлён культовыми франчайзами «Хэллоуин» и «Пятница, 13-е». Летом 1984 года компания из пятерых подростков отправляется из шумного Лос-Анджелеса отдохнуть и подработать в лагерь «Рэдвуд». Правда. тут им не придётся ни нормально отдохнуть, ни поработать, потому что на главных героев открывает охоту жаждущий крови маньяк.

В основном актёрском составе значатся Эмма Робертс, Билли Лурд, Коди Ферн, Лесли Гроссман, Джон Кэрролл Линч, Мэттью Моррисон, Гас Кенуорти, Анджелика Росс, Дерон Хортон и Зак Вилла.

Постеры сериала «Американская история ужасов» Постеры сериала «Американская история ужасов» Постеры сериала «Американская история ужасов» Постеры сериала «Американская история ужасов» Постеры сериала «Американская история ужасов» Постеры сериала «Американская история ужасов» Постеры сериала «Американская история ужасов» Постеры сериала «Американская история ужасов»
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