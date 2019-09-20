«Американская история ужасов» — свежие постеры девятого сезона «1984» с именами персонажей

Девятый сезон хоррор-антологии Райана Мёрфи «Американская история ужасов» официально стартовал, и самое время обзавестись памяткой с именами всех основных героев новой леденящей кровь истории. Свежие постеры телеглавы «1984» в этом с лёгкость помогут.

Девятый сезон наверняка порадует любителей классических слэшеров, поскольку вдохновлён культовыми франчайзами «Хэллоуин» и «Пятница, 13-е». Летом 1984 года компания из пятерых подростков отправляется из шумного Лос-Анджелеса отдохнуть и подработать в лагерь «Рэдвуд». Правда. тут им не придётся ни нормально отдохнуть, ни поработать, потому что на главных героев открывает охоту жаждущий крови маньяк.

В основном актёрском составе значатся Эмма Робертс, Билли Лурд, Коди Ферн, Лесли Гроссман, Джон Кэрролл Линч, Мэттью Моррисон, Гас Кенуорти, Анджелика Росс, Дерон Хортон и Зак Вилла.