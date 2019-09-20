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Первоисточник: hnentertainment.co Прямая ссылка на новость:
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Сериал о супергероине-мусульманке «Мисс Марвел» начнут снимать следующей осенью

В августе было официально объявлено о запуске в разработку многосерийного супергеройского экшена «Мисс Марвел» о первой супергероине-мусульманке, получившей сольный комикс. Портал DiscussingFilm сообщает, что съёмочный процесс собираются запустить в сентябре 2020 года.

Нужно отметить, что сериал от Disney+ совершенно точно войдёт в канон MCU и, как и другие марвеловские проекты потокового сервиса, окажет значительно влияние на будущие полнометражные постановки вселенной.

Сам персонаж впервые появился на страницах комиксов в далёком 1976 году, и на сегодня последним его воплощением является девушка-подросток Камала Хан — американка пакистанского происхождения. Она из религиозной семьи и проживает в Нью-Джерси. Главной суперсилой Камалы является способность растягивать и деформировать своё тело.

За сценарий отвечает шоураннер проекта Биша К. Али («Сексуальное воспитание», «Четыре свадьбы и одни похороны»).

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Мисс Марвел
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