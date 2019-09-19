«Эль Камино: Во все тяжкие» вернёт как минимум 10 знакомых нам персонажей

Проект, который до последнего держался в секрете — «Эль Камино: Во все тяжкие», продолжает обрастать кое-какими деталями. Так, создатель оригинала и его полнометражного сиквела Винс Гиллиган рассказал, что в продолжении вернутся как минимум 10 известных нам героев. Официально пока подтверждено участие только троих — Джесси Пинкмана (Аарон Пол), Тощего Пита (Чарльз Бейкер) и Барсука (Мэтт Джонс).

А выбрать-то есть из кого: Боб Оденкёрк, Анна Ганн, Дин Норрис, Арджей Митти, Джанкарло Эспозито, Джесси Племонс, Бетси Брандт, Лора Фрейзер и, разумеется, Брайан Крэнстон, на возвращение которого фанаты возлагают особенные надежды. И это не говоря о куда большем числе менее значимых персонажей.

Действие сиквела начнётся сразу после событий финального эпизода сериала, а значит, мы узнаем, что же случилось с Джесси потом. Ранее Гиллиган уже говорил, что полнометражный проект ориентирован именно на фанатов оригинала, так как содержит множество отсылок, понятных лишь им.

Фильм выходит 11 октября — в ограниченный прокат в 68 городах США, а также на Netflix.