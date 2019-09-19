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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Netflix нашёл своих феечек Винкс

Стриминг-гигант Netflix задумал снять собственную адаптацию известного итальянского мультсериала «Клуб Винкс» с живыми феями актрисами и определился с главной из них — Эбигейл Коуэн («Леденящие душу приключения Сабрины»). Как видим, попадание просто 100-процентное. Она исполнит роль Блум, обычной девушки, которая внезапно оказывается в мире фей и обнаруживает в себе магические силы.

Её «коллег» сыграют Элиша Эпплбаум (Муза), Ханна Ван Дер Вестхайзен (Стелла), Прешес Мустафа (Лейла/Аиша) и Элиор Солт (Терра).

В центре сюжета, как уже понятно, окажутся пять девушек, посещающих магическую школу Алфею. Нас ждёт увлекательная историю взросления, полная магии, романтики и чудовищных злодеев.

Съёмки сериала под названием Fate: The Winx Club Saga уже стартовали в Ирландии. А вот и первое общее фото феечек:

Netflix нашёл своих феечек Винкс
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