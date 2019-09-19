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«Ясновидец 2» отложен до 2020 года из-за переезда на потоковый сервис NBCU

Второе полнометражное продолжение сериала «Ясновидец», к несчастью, придётся ещё подождать. Как и предшественники, кино должно было выйти на канале USA Network, причём уже в этом году, но теперь местом его прописки станет потоковый сервис Peacock компании NBCUniversal, запуск которого намечен на апрель 2020. А значит, поклонники встретятся с любимыми героями не раньше этой даты.

Впрочем, небольшим утешением может послужить официальное название сиквела — «Ясновидец 2: Лесси возвращается домой» (Psych 2: Lassie Come Home). И нет, к собакам это не имеет никакого отношения. Ведь в новом фильме наконец возвращается в строй победивший инсульт Тимоти Омандсон («Галавант») — исполнитель роли Карлтона Ласситера.

Вокруг Лесси и завертится сюжет: попав в засаду на задании, детектив оказывается в реабилитационной клинике, где начинает видеть странные и даже сверхъестественные вещи. Шон и Гас (Джеймс Родэй и Дьюли Хилл) возвращаются в Санта-Барбару чтобы помочь другу, но здесь им, похоже, не рады. Без помощи полиции, друзей и любимых булочных они ведут тайное расследование, итоги которого могут изменить их отношения навсегда.

К своим ролям также вернутся Мэгги Лоусон, Кирстен Нельсон, Корбин Бернсен и Джимми Симпсон, а Джоэл Макхэйл впервые вкусит ананас. Создатель «Ясновидца» Стив Фрэнкс обещает, что в фильм обязательно войдут отснятые с Омандсоном сцены, так и не попавшие в первую полнометражку.

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Ясновидец
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